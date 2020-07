Parma, D'Aversa e la salvezza: "Mi ritengo molto fortunato. E questo gruppo va solo elogiato"

Dopo la vittoria contro il Napoli che è valsa la matematica salvezza, il Parma scenderà in campo nel pomeriggio di domani, a Brescia, contro la squadra di Lopez che nell'ultimo turno è stata matematicamente retrocessa in Serie B. Ad introdurre la sfida è stato il mister dei crociati Roberto D'Aversa, che attraverso i canali ufficiali del club è tornato però anche sulla gara contro i partenopei: "La partita con il Napoli è stata l’esaltazione della squadra? Sì. Quello che ho detto ai ragazzi è che mi ritengo molto fortunato. Non so quante volte un allenatore può avere la fortuna di avere a disposizione un gruppo come quello che ho io quest’anno e che ho avuto anche negli anni passati: un gruppo con qualità morali importanti abbinate a qualità tecniche. Penso che non tutte le squadre avrebbero potuto fare un percorso del genere considerate le problematiche di infortuni – in particolar modo nei due centravanti di ruolo -, di assenze. Oppure a non farsi influenzare da quanto successo nel momento clou del campionato, vedi le partite con Inter, Hellas Verona, Roma, Fiorentina, dove tutti sanno cosa è successo. Senza crearsi alibi e continuando a lavorare. Siamo stati bravi, nel momento di difficoltà di risultati visto che le prestazioni ci sono sempre state, ad andare in campo senza farci influenzare da niente e lavorando solo per portare a casa il risultato. Come gli altri anni passati, anche quest’anno a questo gruppo non si può rimproverare nulla. L’obiettivo è stato raggiunto tra mille difficoltà, non ultima il fatto che siamo l’unica squadra ad essere in quarantena: penso che sia un protocollo sul quale iniziare a ragionare e sul quale iniziare a fare qualche modifica perché penso non sia possibile iniziare il prossimo campionato con questo protocollo e parlo per esperienza personale visto che la stiamo vivendo. Questo gruppo va soltanto elogiato".

