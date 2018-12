© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto D’Aversa, ai microfoni di Radio Rai, ha commentato così la sconfitta per 2-0 contro la Roma: “Per un’ora la gara è stata equilibrata, l’occasione più ghiotta è stata la nostra con Siligardi. Siamo stati bravi a costruire quella manovra, meno a sfruttarla. Quando contro queste squadre non sfrutti gli episodi, poi diventa difficile. Inglese? Il forfait all’ultimo ci ha creato qualche problema, avevo solo Ceravolo a disposizione e ho preferito tenerlo per aggiungere peso nella ripresa. Non mi sento di colpevolizzare i calciatori dopo questo ko”.

“E’ stato comunque un grande 2018 – conclude il tecnico del Parma – è giusto che ora stacchino un po’ la spina dopo una grande annata. Il campionato di Serie A è particolare, guai ad abbassare la guardia”.