© foto di Federico Gaetano

Ha parlato così Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ai microfoni di Sky Sport dopo la promozione in massima serie. "C'è soddisfazione per quello che hanno fatto i ragazzi, arrivare fino in Serie A in così poco tempo non era per tutti. Ci tengo a salutare Valerio Di Cesare che non ci è potuto essere. In questo momento c'è da godersi la promozione, anche i momenti brutti servono per fortificarci. Se si vanno a vedere i numeri abbiamo concluso il campionato con la miglior difesa, credo che la squadra ha sempre avuto una solidità dal punto di vista del gioco. Dopo la sconfitta del Frosinone avevo detto ai ragazzi che saremmo arrivati davanti a loro. E' tempo di festeggiare adesso".