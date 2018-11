Parma, D'Aversa: "Eccessive le critiche, domani i punti valgono doppio"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi protagonista in conferenza stampa, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa presenta così la sfida al Frosinone, una sfida che potrebbe dare una bella spinta ai ducali in classifica: "Penso che terranno il sistema di gioco che gli ha consentito di fare quattro punti e tanti gol, con Campbell e Ciano alle spalle di Ciofani. Hanno trovato la quadratura, sono mentalmente carichi e a livello di entusiasmo sono al top, ma noi sappiamo quanto conta per noi. E' una sfida fondamentale, i punti valgono doppio, vincere sarebbe fare un passo in avanti importante per il nostro obiettivo. Il ko dell'Empoli? Quello a cui sto pensando è la gara di domani, secondo me c'è stata qualche critica eccessiva ma quello che ci interessa a noi è la gara di domani dopo il risultato favorevole di ieri sera del Napoli, una vittoria ci permetterebbe di allungare".