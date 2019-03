© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa, intervistato da Radio Rai, ha analizzato così il pesante ko di oggi con la Lazio: "Espulsione? C'è stato solo un malinteso col quarto uomo Serra, niente di che. Quando vieni ad affrontare una squadra forte come la Lazio, devi entrare in campo con un atteggiamento completamente diverso se non vuoi far uscire la differenza tecnica. Oggi abbiamo sbagliato un po' tutti, io per primo".

Sulla salvezza: "Indipendentemente dal risultato di oggi o dalla vittoria col Genoa della settimana passata, dobbiamo ancora ottenere dei punti per la salvezza. Se siamo arrivati a 33 lunghezze in classifica è merito però di un atteggiamento diverso da quello mostrato all'Olimpico. Pensiamo a noi stessi e basta".