Parma, D'Aversa: "Fattore campo venuto meno. I risultati senza pubblico saranno diversi"

vedi letture

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Torino alla ripresa del campionato. Il tecnico gialloblù si è soffermato anche sulle partite a porte chiuse e sull'assenza del fattore campo: "Vedendo gli altri campionati si è visto che il fattore campo è venuto meno, con l’assenza del pubblico casalingo molto probabilmente i risultati hanno avuto delle variazioni. E’ chiaro che questo lungo stop può cambiare le gerarchie. Molto dipende dal numero di calciatori che si hanno a disposizione, molto dipende dal numero degli infortunati che – ci auguriamo – sia il meno possibile. Dipende da tanti fattori. Ci saranno dei cambiamenti in base al fatto che non ci sono i tifosi e che si arriva da un lungo periodo di inattività".

CLICCA QUI per la conferenza stampa integrale di D'Aversa