Parma, D'Aversa: "Fino al 2-1, gara in equilibrio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da DAZN, mister Roberto D'Aversa si è così espresso dopo il match con l'Atalanta: "Fino al secondo gol, nato da un fallo laterale nostro, la squadra ha fatto un'ottima partita. Il rammarico è di aver fatto una grande partita e di aver perso di due gol di scarto. Mi spiace per i ragazzi".

I tanti infortuni hanno pesato sul match.

"Siamo stati costretti a bruciare subito due cambi per gli infortuni di Iacoponi e Gervinho. E' chiaro che la partita poi cambia tatticamente, Gervinho è fondamentale per il nostro gioco. Abbiamo avuto anche la possibilità di passare in vantaggio contro una squadra così forte, c'è dispiacere per non aver portato a casa punti".

Come sta Gervinho?

"Lui ha detto che gli si è indurito l'adduttore e che non ha sentito la fitta. Sarà lo staff medico a dirci di che si tratta".

I 33 punti lasciano ancora tranquilli.

"Finché le prestazioni sono queste, sono abbastanza sereno. Oggi abbiamo affrontato una squadra molto forte, fino al 2-1 la partita è stata in equilibrio".