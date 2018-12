Parma, D'Aversa: "Fiorentina, entusiasmo e qualità. Non dovremo concedere campo aperto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non sarà una gara semplice ma per noi comunque non ci sono mai state partite facili quindi cercheremo di affrontarla con la massima determinazione per portare a casa punti importanti", Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato al sito ufficiale dei gialloblù in vista della gara contro la Fiorentina in programma domani al Franchi: "Affrontiamo una partita contro una squadra che ha fatto un risultato importante domenica e sotto l’aspetto mentale avrà entusiasmo e fiducia nei propri mezzi. Bisognerà valutare il fatto che si gioca in maniera così ravvicinata rispetto all’ultima gara contro il Bologna, Barillà ha sempre lavorato a parte, Gervinho è reduce da un infortunio e può essere rischioso schierarlo tre volte in una settimana. Di Gaudio non è tra i convocati per un problema alla schiena. Per quanto riguarda la Fiorentina, ha modificato qualcosa in fase di costruzione, può farlo in diversi modi: a volte 3-1, altre 3-2 oppure 4-1. Indipendentemente da questo, ha calciatori importanti, di qualità e di gamba. Dovremo essere bravi a non concedere il campo aperto e gli spazi lunghi, cercando di sfruttare al meglio le lacune che possono avere. Molto dipenderà dall’interpretazione della partita da parte nostra".