Parma, D'Aversa: "Fondamentale fare risultato nonostante le assenze"

L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa, intervistato da Sky Sport, ha commentato così lo 0-0 col Torino di questo pomeriggio: "Dopo un periodo negativo era fondamentale tornare a fare un risultato. Avevamo contro un avversario in grande forma, ma i ragazzi sono stati bravi. Devo fare i complimenti alla squadra, che è riuscita a ottenere il pareggio nonostante le assenze, e anche ai tifosi per il grande supporto".

Sui tifosi: "La Curva ha sempre incitato la squadra indipendentemente dal risultato. Il nostro obiettivo è stato la salvezza fin dal primo giorno. Nel girone d'andata abbiamo fatto qualcosa in più, ma questo non cambia il nostro percorso. Sfido qualunque squadra a non avere difficoltà senza pezzi da novanta come Gervinho e Bruno Alves. Sono stati bravi i vari Sierralta, Dimarco e Sprocati".

Sul risultato: "Prima della partita tutti pensavano che il Torino sarebbe venuto qui a vincere agilmente, invece ci troviamo con questo pareggio e a recriminare anche su qualche episodio che ci avrebbe permesso di passare in vantaggio".