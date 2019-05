Parma, D'Aversa: "Frattali giocherà domani, se lo merita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Parma domani all'Olimpico contro la Roma scenderà in campo con undici calciatori di proprietà. L'ha annunciato in conferenza stampa l'allenatore dei ducali Roberto D'Aversa: "Vi posso dire che domani molto probabilmente ci saranno in campo 11 giocatori del Parma. Frattali giocherà titolare perché è giusto che si ritagli il suo spazio. I ragazzi che hanno giocato meno meritano questa opportunità, perché sono loro che ci sono sempre stati all'interno dello spogliatoio anche giocando meno. Penso a Frattali e anche a Massimo Gobbi, che ha giocato poco".

"Futuro? Servono ambizioni" - D'Aversa s'è poi soffermato sul suo futuro, senza dare certezze: "Ora pensiamo alla partita di domani, poi parleremo con la società per cercare di migliorare. Ci vuole ambizione nella vita. Pensiamo a domani, poi ci siederemo e discuteremo del futuro".

Titolo alla stagione del Parma - Infine, a chi gli acquisto di dare un titolo alla stagione del Parma, D'Aversa ha risposto così: "Ragionando da dove siamo partiti e a tutto il percorso fatto dovendo cambiare rosa tutti gli anni per il cambio di campionato, quello che hanno fatto i ragazzi quest'anno è qualcosa di miracoloso. Il titolo lo faccio fare a voi, ma i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario e non scontato"