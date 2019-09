© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa si è a lungo soffermato sullo stato di forma di Roberto Inglese e di Gervinho durante la conferenza stampa di quest'oggi: "Sono i due giocatori che l'anno scorso si sono più evidenziati ma da soli difficilmente da soli sarebbero stati così decisivi. Quando le prestazioni loro non sono quelle abituali vengono messe in risalto, ma a Roma la problematica è stata generale. E' più responsabilità mia di non aver convinto i ragazzi nel secondo tempo a scendere in campo più convinti. Se nella testa di qualcuno c'è il fardello dell'acquisto importante, che devo dimostrare che ho più responsabilità degli altri si viene meno. Devono stare tranquilli.. Sono contento di avere Gervinho e Inglese e anche quest'anno ci porteranno a raggiungere l'obiettivo".

