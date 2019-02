Parma, D'Aversa: "Gervinho ha qualità tecniche impressionanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine dell'evento United for Genova in corso a Milano Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "L'ambizione è sempre quella di ottenere la salvezza il più velocemente possibile indipendentemente dal risultato di sabato in uno stadio importante contro la Juventus. Dobbiamo scendere in campo con quell'obiettivo perché la settimana prima si vinceva al settantesimo e poi abbiamo perso con la SPAL, ci vuole equilibrio. C'è un'interpretazione del sistema, a volte chiedo a giocatori come Biabiany di fare meno la fase difensiva per sfruttare le sue caratteristiche, sabato abbiamo finito la gara con Siligardi mezzala. Quello che mi interessa è continuare a fare risultati. Il direttore Faggiano è stato bravissimo ad allestire la squadra con tutte le difficoltà di questa estate, oltre a Gervinho ha portato Inglese Bruno Alves. Per Gervinho dipendeva da come si sarebbe messo a disposizione, dalla prima telefonata in cui abbiamo fatto fatica a capirci si è informato sull'aspetto tattico. Quando è motivato è straordinario, quello che mi colpisce sono non tanto le sue qualità fisiche, ma quelle tecniche. Spalletti? L'interesse mio è fare risultato, non è mai bello quando si parla di un collega, abbiamo scelto un ruolo delicato, siamo soggetti a critiche e legati ai risultati. Ci siamo salutati, ma dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di fare risultato contro una squadra forte. All'andata abbiamo vinto e sofferto, gli episodi sono stati dalla nostra parte".