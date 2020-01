Parma, D'Aversa: "Girone d'andata straordinario"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Intervenuto ai microfoni Sky, il tecnico crociato Roberto D'Aversa ha così parlato dopo il successo col Lecce: "I complimenti vanno fatti ai ragazzi, hanno un fatto un girone d'andata straordinario: nei momenti di difficoltà sono sempre stati in grado di compattarsi".

Questa sera hai visto la reazione che volevi dopo la batosta di Bergamo?

"La sconfitta di Bergamo è stata pesante, però il dispiacere è che abbiamo dato l'impressione di accettare la superiorità dell'Atalanta. Oggi i ragazzi sono entrati in campo per cercare un riscatto personale".

Caprari è un'ipotesi valida per l'attacco o ti basta Kurtic?

"Kurtic stasera l'ho schierato davanti, però completerà il reparto di centrocampo. Sul mercato sai benissimo chi opera, lui è molto bravo in questo: il direttore deve essere bravo ad esaudire le richieste dell'allenatore, ma rispettando le esigenze della società. Io devo pensare al campo, giovedì sera affronteremo la Roma in Coppa Italia".