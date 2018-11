Parma, D'Aversa: "Giusto che l'arbitro valuti in modo uniforme"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della conferenza post-gara, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa si è soffermato su un episodio: "Primo tempo movimentato? Penso che l'arbitro sia giusto che valuti in modo uniforme - evidenzia Parmalive.com -. Mi sono innervosito solo in una circostanza, quando è intervenuto il VAR, dove sette giocatori del Sassuolo erano davanti al video. Poi mi sono chiarito con Magnanelli e Boateng, ma mi sono innervosito perché non c'è stata uniformità in quell'occasione. Lo dico senza polemica, perché il mestiere dell'arbitro è molto difficile. Poi in realtà l'arbitro ha diretto bene, sono stati bravi i ragazzi a continuare a giocare".