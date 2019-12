© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa è intervenuto in conferenza stampa, commentando così il match vinto contro il Napoli: “Abbiamo fatto una grande gara sul campo di una squadra che partiva per lottare per lo scudetto. Diamo merito ad una squadra che sta facendo qualcosa di importante, anche con diverse assenze importanti questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario. Ricordiamo che il Napoli ha passato un turno in Champions in settimana, questo dimostra il loro valore".