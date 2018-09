Parma, D'Aversa: "Grassi non sarà convocato. Stulac e Gobbi ok"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni riferite allo stato di salute degli acciaccati in casa ducale: "Grassi stamattina si era allenato con la squadra ma si è dovuto fermare, non era tranquillo e con lo staff si è ritenuto tutti insieme di non convocarlo. Gobbi invece si è ripreso ed è a posto dopo la botta ricevuta, Stulac si è allenato con la squadra, Ciciretti era già in panchina l'altra volta".