Parma, D'Aversa: "Gruppo unito. Dezi inserito in lista: è convocabile"

© foto di Federico Gaetano

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il ChievoVerona: "Non dobbiamo guardare la classifica del Chievo ma le loro partite. Si rivede lo spirito Chievo, sia con il Napoli che con la Lazio hanno fatto bene. È una gara difficile, servirà equilibrio. Dispiace per l'infortunio di Grassi, martedì non è stata una bella giornata. Questo testimonia il valore del gruppo che ho a disposizione, un gruppo unito. È come se ci fossimo fatti male noi stessi dagli sguardi che avevamo. Dobbiamo restare compatti, domani sarà importante per fare bene in entrambe le fasi. Bastoni deve ancora migliorare, lui ha fatto delle gare strepitose e ha ottime caratteristiche sulla costruzione di gioco. Martedì ho detto ai ragazzi che non abbiamo perso per situazioni arbitrali, dobbiamo migliorare quello che abbiamo sbagliato. Con un po' più di determinazione e cattiveria potevamo portare a casa un risultato diverso. I ragazzi hanno fatto una settimana di lavoro ottima che spero venga riportata in campo. Stulac? Può giocare insieme a Scozzarella, sono compatibili. Ho un po' di dubbi e ci sono valutazioni da fare anche in base alle caratteristiche della squadra avversaria. Ciciretti? Sta dimostrando durante gli allenamenti di essere in ottima condizione. Questa mattina è stato inserito Dezi in lista, è stata completata con l'inserimento di Jacopo che è un ragazzo che merita e ha dato il suo contributo per conquistare questa categoria".