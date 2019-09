Parma, D'Aversa: "I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria"

Intervistato da DAZN al termine della gara vinta contro l’Udinese, Roberto D’Aversa ha così commentato la gara: “Nella dinamica della partita abbiamo subito un gol mentre stavamo sviluppando noi e sapendo anche le caratteristiche di un giocatore come Lasagna. A parte quella situazione con il doppio vantaggio Sepe è stato bravo e siamo stati bravi a fare la partita, percé andare sotto con l’Udinese non è semplice perché poi devi rifare la partita”.

Nel primo tempo chiedeva un fraseggio più efficace:

“Spesso e volentieri ci intestardivamo in una zona di campo, con una mezzala che usciva sul terzino e non sfruttavamo l’ampiezza, perché con tre centrocampisti non riesci a coprire tutta l’ampiezza. Però devo dire per come si era messa la partita che i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria”.

Un giudizio su Kulusevski?

“Se si vanno a vedere i dati fisici è uno di quelli che corre di più in Serie A. Deve migliorare ma è un ragazzo già mentallizzato perché viene dall’Atalanta in cui crescono bene nel settore giovanile. Ha qualità importanti, deve migliorare nelle qualità, tocca un po’ troppo la palla, potrebbe essere più devastante”.

In questi momenti vorrebbe rigiocare subito?

“Chiaramente quando si viene da un risultato positivo l’entusiasmo è importante però in questo momento ci fa bene la pausa perché abbiamo qualcuno che rientra dagli infortuni e i nuovi arrivati possano capire meglio gli schemi di gioco”.