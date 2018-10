Parma, D'Aversa: "Il Genoa non è solo Piatek. Squadra di valore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Genoa, ha parlato anche di Krzysztof Piatek, capocannoniere della Serie A e sempre a segno nelle prime giornate di questo campionato: "Sì, è un attaccante che sta segnando tantissimo, ma ci sono anche altri giocatori di valore, in tutti i reparti. Mi vengono subito in mente Criscito e Romulo. Lo stesso Kouamè sta dimostrando di poter giocare benissimo anche in A".