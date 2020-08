Parma, D'Aversa: "Il Lecce farà di tutto per batterci e salvarsi, sarà una partita emotiva"

L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, ha parlato così al sito ufficiale del club ducale alla vigilia del match contro il Lecce, valido per l'ultima giornata di Serie A e decisivo per la salvezza dei salentini: "Sarà calda soprattutto per la temperatura, sarà calda per il tipo di partita che andremo ad affrontare. Sappiamo benissimo in che situazione si trova il Lecce, dovrà far di tutto per cercare di vincere la partita e soprattutto per cercare di avere qualche possibilità di rimanere in questa categoria".

Come si affrontano i giallorossi?

"Il Lecce secondo me ha pagato un po’ il post lockdown, perché prima che ci si fermasse stava facendo bene. Avevano operato nel mercato di gennaio comprando giocatori importanti, e stavano facendo risultati positivi. Dopo han pagato molto probabilmente gli infortuni, la rosa non lunga, e quando si gioca ogni tre giorni questo viene a pesare. È una squadra molto organizzata, Liverani ha dimostrato di giocarsi le partite in maniera propositiva sia in casa che fuori, quindi siamo consapevoli di che partita ci aspetta. È chiaro che non sarà una partita semplice, ma di partite semplici non ce ne sono, quindi anche a livello emotivo dobbiamo essere bravi perché è una partita molto importante non solo per la giornata stessa, ma per l’intero campionato”.