Parma, D'Aversa: "Impossibile pensare al futuro adesso. Difficile programmare"

vedi letture

Nella sua intervista a Sky Sport, il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ha parlato anche del futuro: "In questo momento è difficile pensare al futuro, stiamo sul presente e sul problema legato al Coronavirus. Non voglio pensare all'anno prossimo ma solo a risolvere un problema serio come questo. Anche se non si dovesse cambiare società programmare sul nulla è impossibile, andiamo avanti per ipotesi. Ragioniamo sul ripartire o meno ma non sappiamo né quando potremo tornare ad allenarci né quante partite dovremmo giocare in una settimana".

Clicca qui per l'intervista completa.