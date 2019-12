© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, lamenta l'assenza dei tifosi nella trasferta di Napoli, oggi presentata in conferenza stampa: "Fa piacere giocare in un campo con entusiasmo. Il dispiacere è non avere i nostri tifosi al seguito, si parla tanto delle famiglie allo stadio ma poi si allontana la gente. Le persone fanno sacrifici a livello economico e di tempo, queste decisioni allontanano le persone, è un dispiacere non avere i tifosi al seguito, penso sia una decisione giusta per i tanti sacrifici che fanno. La maggior parte degli stadi sono vecchi e di questo sono dispiaciuto". I tifosi del Parma hanno annunciato che diserteranno il San Paolo per il caro biglietti del settore ospiti.