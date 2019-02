© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato a Radio Sportiva: "Ieri ci siamo goduti questo risultato, il calcio ti dà delle emozioni che nessun altro sport ti può dare. Gervinho? Sono contento per lui perché si è messo a disposizione di un gruppo che ha un obiettivo diverso a cui era abituato. Quello che sta raccogliendo sono i frutti del lavoro, cerca sempre di migliorarsi pur avendo 31 anni. I miei ragazzi hanno dimostrato di saper giocare non solo in ripartenza. Non è che un metodo sia giusto e l'altro sbagliato. Bisogna ottenere dei risultati e questa squadra ha fatto 29 punti, di negativo non c'è nulla. La Juve ci ha abituati a vincere sempre, la sconfitta con l'Atalanta ci può stare ma non può intaccare il lavoro di Allegri. Forse sono abituati troppo bene, a vincere sempre. Noi cerchiamo di interpretare le partite allo stesso modo. La sconfitta con la Juve all'andata ha dato convinzione di fare un campionato importante. Troveremo un'Inter arrabbiata e faremo il possibile per fare risultato. Inglese? non gli manca nulla e mister Mancini lo convocherà in Nazionale. Può giocare tranquillamente titolare e penso si ritaglierà uno spazio importante".