Parma, D'Aversa: "Inglese deve stare sereno, convive con un problema"

In conferenza stampa, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa parla così in vista della sfida al Genoa. Il digiuno di Inglese non preoccupa: "Non si fossilizza sul fatto della rete o meno. Ci ho parlato anche stamane. Deve stare sereno. Ha un problemino fisico con cui convive da tempo, ma non dimentichiamoci che sta facendo un gran campionato. E' dispiaciuto di non aver potuto dare tutto in alcune giornate per via del problema fisico. E' il primo a fare una fase difensiva dispendiosa, così come Gervinho e Biabiany".