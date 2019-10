© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa parla così del momento della squadra in vista del derby contro la SPAL di domani: "Credo che questi ragazzi sin dall'inizio stiano dimostrando di cercare di portare a casa un risultato, indipendentemente dall'avversario. Anche con la Juve abbiamo fatto una partita importante, questa mentalità la si crea negli allenamenti. Non sempre il risultato ci premia. Sto valutando. Inglese ha avuto qualche problemino che non ha ancora smaltito del tutto e vedremo domani chi scenderà in campo. Cornelius è importante, all'allenatore fa piacere avere questi dubbi. Si è ben comportato e si è sempre allenato al massimo".

Chiusura dedicata al "problema rigori", visto che il Parma ne ha falliti ben quattro di fila tra amichevoli e gare ufficiali, tre da Inglese e uno da Gervinho: "Se ci dessero un rigore vedremo chi tirerà, anche se un rigore sbagliato non determina un giocatore".

