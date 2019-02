Parma, D'Aversa: "Inter ferita. Gara difficile ma non impossibile"

Fonte: ParmaLive.com

Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, alla vigilia della sfida contro l'Inter di domani sera, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Non ci sono tra i convocati Sierralta e Dimarco, abbiamo lavorato bene questa settimana. Devo ancora valutare chi scenderà in campo anche per le caratteristiche della squadra avversaria. L'Inter è ferita nell'orgoglio, arriva da una sconfitta casalinga. Guai a pensare che domani sia un impegno semplice perché hanno un potenziale enorme. Dobbiamo far sì che gli episodi domani vengano dalla nostra. Le motivazioni per queste partite vengono da sé, è importante la compattezza dell'ambiente. È una partita difficile ma non impossibile. Kucka sta raggiungendo la forma migliore e si è visto a Torino. Stulac sta molto meglio, Scozzarella ha più minutaggio. Dobbiamo essere bravi a restare equilibrati a prescindere dal risultato. Serve ragionare sull'obiettivo da raggiungere. L'Inter è una squadra che fa del possesso palla la sua arma migliore, cercano molto i cross perché hanno un calciatore come Icardi che dentro l'area è tra i migliori d'Europa. L'Inter affronta tutte le partite per vincere, a prescindere dalla situazione momentanea. Sono sempre scesi in campo per vincere la partita, non trovo differenze tra il passato e il presente. Noi dobbiamo pensare di mettere in difficoltà una squadra forte. Biabiany o Siligardi? Non ho deciso chi gioca, è uno dei dubbi che mi porto fino alla fine".