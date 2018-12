© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto D'Aversa ha analizzato il successo corsaro del Parma sul campo della Fiorentina ai microfoni di Radio Rai: "Abbiamo fatto quello che c'era da fare, considerando il valore avversario e quello che è successo, per infortunio abbiamo perso Stulac e Scozzarella. I ragazzi l'hanno interpretata nel migliore dei modi. Per raggiungere il nostro obiettivo l'interpretazione deve essere questa, di sofferenza. Se competi sullo stesso livello con una squadra come la Fiorentina è difficile fare risultato. Ho a disposizione giocatori che sfruttano al meglio le proprie caratteristiche in campo aperto, nel momento in cui affronti una squadra che cerca di giocare possiamo sfruttarle, spesso gli avversari sono venuti a fare la partita e abbiamo avuto qualche difficoltà, dobbiamo migliorare sotto quell'aspetto".