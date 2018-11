Parma, D'Aversa: "Io catenacciaro? Non amo allenare fuori dal campo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, parla così del confronto con De Zerbi, visto come il fautore del bel gioco mentre spesso l'abruzzese è stato accusato di 'catenacciaro'. La risposta dell'abruzzese è decisa: "Io guardo in casa mia, quello che devo fare io è cercare di ottenere il massimo con il materiale che ho a disposizione. Poi si parte anche da assunti sbagliati: non mi piace allenare fuori dal campo, non mi interessa rendere più bello il mio prodotto con la mia comunicazione. Siamo in linea con l'obiettivo che ci siam prefissati a inizio campionato. Non mi sembra, però, che abbiamo giocato solo di contropiede, e penso alle partite con Juventus e Torino. Ovviamente ci sono giocatori che sfruttano al meglio le loro caratteristiche in campo aperto, come Gervinho. Bisogna essere efficaci, sul bello possiamo stare a parlarne per giorni e giorni. De Zerbi ha un suo modo di allenare e di interpretare il calcio, io ne ho un altro. Ma questo non significa che uno sia giusto e l'altro sbagliato".