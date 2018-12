Parma, D'Aversa ko per influenza. Salta la conferenza pre-Bologna

Fonte: ParmaLive.com

In casa Parma, la consueta conferenza stampa pre-partita, prevista inizialmente per oggi alle ore 14.15, non si terrà. Mister Roberto D'Aversa è stato infatti colpito da un attacco influenzale che non gli permetterà di incontrare i giornalisti per parlare della partita di domani contro il Bologna. La società ducale ha comunque chiarito che più tardi il tecnico abruzzese rilascerà una intervista ai canali ufficiali del club.