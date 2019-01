Parma, D'Aversa: "Kucka titolare domani. Munari tra i convocati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima del derby contro la SPAL il tecnico del Parma Roberto D'Aversa è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara. Ecco quanto evidenziato da ParmaLive.com: "Per divertirsi c'è solo un modo, quello di fare risultati. Questa posizione di classifica non ci deve fare sentire appagati, non deve cambiare nulla sotto l'aspetto dell'atteggiamento in campo e in allenamento. La SPAL? E' una squadra molto organizzata sotto l'aspetto del gioco e delle palle inattive. Noi finora abbiamo sbagliato due partite, con il Napoli e con la SPAL all'andata. Dovremo interpretare bene la partita e devo dire che ripensando alle ultime partite in casa le abbiamo interpretate molto bene, anche se non sempre sono arrivati i 3 punti. Baraye? E' stato un ragazzo importante per la cavalcata del Parma, ma io prima devo pensare alla squadra e a fare punti contro la SPAL, poi se ci sarà spazio daremo soddisfazioni al singolo. Ha meritato la convocazione ad Udine, ma ripeto, prima devo pensare alla squadra. Situazione infortunati? L'entusiasmo post vittoria ti fa preparare la partita nel migliore dei modi. Poi succede che quando abbiamo un infortunio ne arriva un altro sempre nello stesso reparto. Barillà si è gestito in settimana, rientra Scozzarella. Kuco non è al 100% e Stulac pensavamo fosse una cosa più leggera. Domani saranno tra i convocati Dezi e Munari, avrei voluto dare più tempo a Kucka per prendere condizione, ma potrei doverlo utilizzare dall'inizio. Deciderò all'ultimo su diverse situazioni, anche in base all'avversario. Il presidente mi vuole qui per 10 anni? Ad un allenatore fa sempre piacere ricevere certi elogi. Ma credo che gran parte dei meriti vadano ai ragazzi e alla società solida che abbiamo alle spalle. Le vittorie vanno sempre condivise con tutti".