Parma, D'Aversa: "La Fiorentina domani giocherà contro una città intera"

Fonte: parmacalcio1913.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sala stampa del Centro Tecnico di Collecchio, Mister Roberto D’Aversa ha incontrato i giornalisti alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: Ecco le sue parole, riportate dal sito ufficiale dei ducali: “La squadra ha lavorato in settimana alimentando la fiammella per fare sì che domani si trasformi in un fuoco per affrontare una gara molto importante, come fosse una finale. Pensiamo solo a domani e all’avversario che dovremo affrontare. Sono tutti convocati, chi sarà a disposizione lo valuteremo domani; ci sarà qualche assenza per squalifica e per infortunio, come Inglese che si è fatto male stamattina. Kucka stamattina ha lavorato con la squadra, Siligardi ha fatto differenziato ieri e oggi, ma ciò che mi preme ricordare è l’importanza del gruppo: ognuno di noi deve ragionare sul dover fare una grande prestazione al di là di chi giocherà in avanti. Dovremo dare tutti il contributo per raggiungere il nostro obiettivo. Gagliolo? Ha lavorato tutta la settimana con il gruppo, potremmo cambiare qualcosa tatticamente ma lo deciderò domani, quello che più è importante è interpretare la gara con l’apporto del nostro pubblico: riallacciandomi a quel che ha detto Lucarelli la Fiorentina giocherà contro una città intera. Per il senso di appartenenza dimostrato i ragazzi se lo meritano, manca l’ultimo gradino da scalare“.

Il pensiero sarà rivolto anche all'Empoli?

“Il nostro unico pensiero è la gara di domani, l’obiettivo è concludere un percorso iniziato anni fa. Uniti e compatti, non sprechiamo energie su altre situazioni e sul quel che fanno gli altri. La Fiorentina è una squadra di qualità, dobbiamo fare gara con il massimo equilibrio: Muriel e Chiesa possono metterci in difficoltà in campo aperto. Inglese? Farà dei controlli oggi, ha subito un contrasto sulla caviglia sulla quale stava lavorando, evidentemente non era ancora recuperata del tutto”.

Come avete preparato una gara così delicata? Che avversario troverete?

“Abbiamo preparato la gara giorno dopo giorno, partendo da un aspetto psicologico non idilliaco, ma abbiamo alimentato quella fiammella: quello che possiamo determinare noi è la prestazione, non il risultato; sotto quell’aspetto ognuno deve dare il meglio di noi. Alla Fiorentina manca la vittoria da diverso tempo, noi dobbiamo portare in campo quella determinazione in più rispetto a loro, a volte con Montella hanno fatto meglio nel primo tempo a volte nel secondo, noi sappiamo l’importanza della gara e dobbiamo ottenere un solo risultato, ragionando sulle qualità dei Viola. Sta a noi cercare di sfruttare le loro difficoltà, è importantissimo chiudere il discorso domani”.

C'è qualcosa che cambierebbe delle ultime settimane?

“Se ragioniamo sull’obiettivo che ci siamo prefissati è vero che qualche volta si poteva fare meglio, ma sotto l’aspetto dell’attaccamento ai colori ai ragazzi non si può dire nulla. Certo avremmo voluto chiuderlo prima il discorso, ma questo non deve togliere nulla a quel che dobbiamo fare domani, concludendo un percorso senza pensare a quel poteva essere: ragioniamo su quel che deve essere e sul nostro obiettivo“.

Domani si può chiudere il discorso salvezza: quanto sarà importante la spinta del Tardini?

“L’anno scorso quando siamo partiti per Spezia nessuno poteva immaginare di vincere il campionato all’ultima giornata, abbiamo affrontato quella gara con determinazione, così come domani ognuno deve dare il meglio di sé con senso di responsabilità e appartenenza. Abbiamo un’opportunità importantissima davanti al nostro pubblico. Tutti noi dobbiamo fare sì che il ciclo si chiuda nel migliore modo possibile. A volte si è commesso degli errori e la critica ci sta; da quando sono arrivato in questa città ci sono valori importanti, è il popolo di Parma che ha iniziato a volere questa risalita e tutti noi domani dobbiamo essere bravi a preservarla, domani abbiamo la possibilità di consolidare il lavoro degli ultimi anni”.