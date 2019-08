Parma, D'Aversa: "La squadra ha intepretato bene la partita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha commentato così in conferenza stampa la gara di Coppa Italia vinta contro il Venezia. Ecco quanto raccolto dai colleghi di Parmalive.com: “Fino al 2-0 la squadra ha interpretato bene la partita in entrambe le fasi, dopo il secondo gol ci siamo un po' scollati. Il secondo tempo è andato meglio quando abbiamo cambiato modo di difendere e sotto quell'aspetto abbiamo concesso poco. Non essendoci brillantezza e con il caldo hanno fatto quello su cui avevamo lavorato in settimana. Stiamo cercando di crescere. Grassi avrei voluto farlo giocare un po' di più, lo stesso Gagliolo ha giocato un'ottima partita e stava iniziando ad avere i crampi e l'ho sostituito, Laurini ha fatto molto bene anche se è un po' calato alla fine per forza di cose. Nel complesso sono molto soddisfatto. Stesso baricentro contro la Juve? Non sempre dipenderà da noi, visto e considerato che giocheremo contro una delle più forti. Mi viene in mente l'anno scorso dive in otto minuti abbiamo recuperato la partita. Dipende dalla lettura dei momenti, è chiaro che bisogna sempre essere collegati poichè la Juventus ha qualità importante, il baricentro dipende da altre dinamiche”, ha concluso.