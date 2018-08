Parma, D'Aversa: "Le assenze non mi preoccupano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha così parlato a pochi minuti dal match con la SPAL: "Non sono preoccupato, chi andrà in campo non farà sentire la mancanza degli assenti. Ci sarà la voglia di dimostrare il proprio valore all'allenatore. Non mi è mai piaciuto creare alibi alla squadra, dobbiamo ragionare solo su cosa fare in campo. E' una gara non semplice contro un avversario ostico: mi preme l'aspetto mentale, dobbiamo entrare in campo con umiltà come contro l'Udinese".