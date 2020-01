Parma, D'Aversa: "Mercato? Il budget è legato alle uscite"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Udinese, ha parlato anche del mercato dei Ducali:

"Posso parlare solo dell'aspetto tecnico, quello di cui abbiamo bisogno la società lo sa dal 13 novembre. Le difficoltà possono esserci a livello numerico davanti, i ragazzi sono stati bravissimi a fare un girone d'andata strepitoso. Il passato insegna a non rifare gli stessi errori, le avversarie si sono rinforzate e cercano di cambiare la classifica, dobbiamo essere bravi a non commettere gli errori dell'anno scorso. Dal settimo posto al quattordicesimo ci sono quattro punti, non lasciamoci condizionare dalla classifica. Qualche situazione va sistemata"

Quanto vale la partita di domani?

"Gli obiettivi non dipendono da noi. Si parla di budget e altro. Il budget è legato alle uscite, l'obiettivo è la salvezza, rimaniamo umili. La partita di domani è importante ma per ora l'obiettivo è la salvezza, dobbiamo essere bravi a non ripetere gli errori. Se ci togli Gervinho, Inglese e Karamoh togli un potenziale offensivo importante. Quelli che fanno la differenza lo si è visto anche la settimana scorsa con Ronaldo, qui si è parlato anche di giocatori fuori budget come Bonifazi".

