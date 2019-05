Parma, D'Aversa: "Non ci devono esser dubbi su quanto fatto quest'anno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto D'Aversa, intervenuto in conferenza stampa, parla così del lavoro fatto quest'anno e dei risultati ottenuti fino ad ora, quando alla salvezza sembra mancare davvero pochissimo: "Dietro ci deve essere una società, a me i complimenti non piacciono. Sfido qualunque squadra ad affrontare parte del campionato senza il proprio centravanti e intendo sia Inglese che Ceravolo, non c'è l'ombra di dubbio che si debbano fare i complimenti a questa società. Noi abbiamo solo il pensiero di completare il cerchio del lavoro splendido fatto dalla società, che è partita dalla Serie D quattro anni fa e ha raggiunto la Serie A a tempo di record. Ad alti livelli non si può mollare un centimetro e questa è una delle nostre caratteristiche. Le critiche è giusto che ci siano, ma non ci devono essere dubbi su quanto fatto quest'anno dai ragazzi".