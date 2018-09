Parma, D'Aversa: "Non dobbiamo precluderci la possibilità di fare 3 punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida di campionato contro l'Inter. Queste le dichiarazioni riportate da Parmalive.com: "Dopo le prime 3 partite, se analizzate bene, possiamo dire che il Parma può competere con tutti. Sotto il discorso dei punti invece ci manca qualcosina, dobbiamo limitare gli errori e portare a casa punti. Siamo soddisfatti, ma lavoriamo per migliorare".

L'effetto San SIro cosa darà alla squadra?

"Domani non avremo il nostro pubblico a spingerci come contro la Juventus, e affronteremo una squadra costruita per vincere e stare la davanti con la Juventus".

Ci saranno cambi di formazione per domani?

"La maggior parte della formazione sarà confermata rispetto all'ultima uscita. Vedremo Di Gaudio come sta, ha avuto un permesso ed è tornato solo ieri. In più ha avuto un problemino al ginocchio dovuto da una contusione".

All'Inter potrebbe mancare Icardi...

"Non dobbiamo farci influenzare da questo. Hanno tanti giocatori forti e sicuramente chi scenderà in campo sarà all'altezza. Hanno provato diversi moduli di gioco durante l'estate, se non ci sarà Icardi giocherà qualcun altro".

Punto sugli indisponibili?

"Ciciretti si è allenato con noi negli ultimi due giorni, domani sarà tra i convocati".

Firmeresti per un pareggio?

"Non dobbiamo mai precluderci la possibilità di fare bottino pieno. Se giochiamo per il pareggio rischiamo di non portare a casa nulla, se proviamo a vincerla vediamo cosa succede, magari qualche punto può arrivare".

Ci racconta un aneddoto sullo stadio?

"Ricordo bene la prima volta che sono andato al Meazza da tesserato del Milan, avevo 16 anni ed ero appena stato acquistato. Un'emozione indescrivibile".