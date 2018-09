Parma, D'Aversa non è intenzionato a far riposare Stulac

© foto di www.imagephotoagency.it

Turno di riposo in arrivo per Leo Stulac? Del centrocampista sloveno ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, alla vigilia della gara contro il Napoli: "Era andato in Nazionale, aveva avuto l'influenza, si era allenato poco con noi, era debilitato. Ha giocato un'ottima partita col Cagliari: è inevitabile che abbia partecipato di meno alla costruzione del gioco perché aveva una marcatura più stretta del solito. Però un giocatore del genere può essere decisivo anche sulle palle inattive e a volte anche questo sposta gli equilibri delle partite".