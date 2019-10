© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi intervenuto in conferenza stampa, Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, parla così delle polemiche arbitrali che hanno seguito il pari di San Siro: "Abbiamo sempre avuto un modo di comportarci. Non sono qui a giudicare l'operato degli arbitri che è un lavoro difficile. Se penso al gol annullato a Sassuolo fatico a commentare il secondo gol dell'Inter. Le polemiche non servono a nulla, se ci lamentiamo per gli episodi contro poi dobbiamo essere corretti a commentare quelli a favore. Indietro non si può tornare".

