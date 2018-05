Parma, D'Aversa: "Obiettivo salvezza: tante neopromosse retrocedono"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Roberto D'Aversa si racconta in una lunga intervista ai colleghi di ZonaCalcio.net: "L’anno scorso sono subentrato, prendendo una squadra all’ottavo posto in classifica in Serie C, dopo 18 mesi abbiamo realizzato un cammino impensabile che ci ha portati direttamente nella massima serie, di tale strepitoso risultato i meriti vanno equamente divisi fra tutte le componenti di questa splendida realtà. Lucarelli? Sono stato davvero molto fortunato nell’aver avuto un giocatore che oltre che per la caratura tecnica, soprattutto per il suo valore umano, è stato davvero determinante per questa rincorsa alla massima serie. Sono contento per lui che ha esaudito il suo desiderio di riportare da calciatore il Parma dove merita, anche in questa stagione dove non era partito titolare, è stato caparbio, conquistandosi la maglia da titolare e continuando a dimostrare il suo grande carisma. Spero che rimanga il più vicino possibile alla squadra. La prossima stagione? Noi rappresentiamo un club importante, ma dobbiamo farci influenzare dai tanti anni belli che ha vissuto questa piazza, ma comunque hanno avuto delle conseguenze devastanti. Il nostro rapido ritorno in Serie A è il merito dei tifosi e della società che ci hanno letteralmente trascinato in questi tre anni, e di tale percorso sono enormemente orgoglioso. Nella prossima stagione il nostro obiettivo sarà quello di consolidare la categoria, visto che abbiamo notato come molte compagini dopo aver conquistato la massima serie sono immediatamente ritornate in B".