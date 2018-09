Parma, D'Aversa: "Oggi è un buon punto di partenza per noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha commentato a Sky Sport il ko contro la Juventus: “Vanno fatti i complimenti ai ragazzi. Sotto dopo 2 minuti abbiamo mantenuto l’equilibrio e non era facile. Siamo riusciti a pareggiare, potevamo anche andare in vantaggio, ci è mancata forse un po’ di qualità. Se ci sono errori tecnici tutto si può migliorare con il lavoro. Credo che ci potremo comunque togliere delle soddisfazioni. Io credo che molto dipenda dai giocatori che vanno in campo, giocatori come Gervinho preferiscono giocare in campo aperto. Dipende anche dalla forza dell’avversario, per un’ora abbiamo fatto noi la partita, poi abbiamo avuto un black-out di cinque minuti. Bisogna essere realisti e fare la partita in base all’avversario che abbiamo di fronte. Gervinho? Chiaro, volevo tenerlo in campo tutta la gara e ho preso insulti. Sto prendendo dei rischi con lui, non lo conosco ancora caratterialmente. A Bologna aveva 20 minuti, in settimana ha avuto problematiche. Non posso perderlo, ha qualità tecniche e fisiche uniche. E non può farsi male. Sull'atteggiamento dipende da chi giocherà, oggi c'erano Gervinho e Di Gaudio che vanno negli spazi, però sono venuti dentro liberando spazi. Dipende anche dall'avversario, per un'ora con l'Udinese abbiamo fatto la gara prima del black out dal rigore. Bisogna essere realisti a seconda dell'avversario. La Juve ha tenuto a lungo palla, ma qualcosa di buono dalla costruzione bassa abbiamo fatto. Con l'Udinese abbiamo pagato la condizione fisica e abbiamo pagato l'episodio del Var, al quale non siamo abituati, subendo poi un secondo gol molto evitabile. A Bologna con la Spal c'è stata una reazione di nervi ma poco lucida, oggi siamo stati bravi perchè rischiavamo di dare molto spazio alla Juventus. Ci abbiamo messo equilibrio, c'era l'occasione per andare in vantaggio. E' un aspetto importante giocare quando si è sotto".