Parma, D'Aversa: "Orgoglioso delle 100 panchine. Spero di crescere qua"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato a ParmaPress24.it soffermandosi sul traguardo delle 100 panchine da allenatore dei gialloblù: "A livello personale è un traguardo che fa piacere, sono in un club importante. Mi auguro che queste presenze possano aumentare sempre più, spero di regalare altre soddisfazioni ai nostri tifosi. Il mio futuro? Mi sono posto un obiettivo di crescita. In questi due anni e mezzo ho avuto la fortuna di lavorare con una proprietà che non mi ha mai fatto mancare nulla, comprese certezze e tranquillità, e di questo le sarò sempre grato. E' chiaro che, indipendentemente dai contratti, ognuno di noi è ambizioso: io mi auguro di crescere sempre di più. Spero che questa crescita avvenga ancora con il Parma, credo ci sia la possibilità di lavorare bene. Il bel gioco? In A ci sono tre squadre che giocano bene: Napoli, Atalanta e Samp, ossia realtà consolidate che da anni hanno la possibilità di lavorare con continuità e migliorare la rosa. Noi, per fortuna, ci siamo ritrovati a cambiare sistematicamente la rosa della squadra: per arrivare a quel tipo di gioco ci vorrà ancora un po' di tempo. Mi accusano di far giocare sempre i soliti? L'allenatore non nega e non regala nulla a nessuno, ma osserva il campo, l'allenamento, e in base a quello fa delle scelte. Del resto non conosco un allenatore che vuole farsi del male da solo, anche perché i primi responsabili siamo noi in caso di sconfitta".