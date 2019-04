Parma, D'Aversa: "Peccato per gli errori, a questo punto sono letali"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sala stampa del Benito Stirpe, dopo la conclusione di Frosinone-Parma, l'allenatore degli emiliani Roberto D'Aversa ha analizzato così la sconfitta della squadra crociata, come rilevato da TuttoFrosinone.com: "Nel primo tempo ha fatto meglio il Frosinone, nel secondo noi abbiamo giocato meglio, siamo stati bravi a recuperarla. Alla fine del match avremmo potuto gestir meglio la palla: abbiamo avuto per due volte il possesso, e abbiamo sbagliato dei rinvii. Ci è costato un punto che sarebbe stato importante per la classifica".

Le assenze hanno pesato.

"Non mi piace parlare di chi c'era e di chi non c'era. Siamo stati bravi a pareggiare la partita, ma dovevamo avere degli stimoli diversi. Alcuni giocatori si sono spesi tanto, sono scesi in campo nonostante lo staff medico abbia consigliato di non farlo: penso ad esempio a Ceravolo. Peccato per gli errori, a questo punto del campionato possono essere letali".

Chi è stato secondo lei il migliore in campo dei suoi?

"Sprocati".

E ora c'è il Torino.

"Sabato ci aspetta una gara difficile contro i granata. Dovremo ragionare sul concedere meno, cercando di commettere meno errori. Il Frosinone? Secondo me è una squadra con buona qualità, ma a volte capitano delle annate particolari".