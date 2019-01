© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo la sconfitta contro la Spal: “E’ successo che quando hai l’occasione per chiuderlo e non lo fai butti via una partita. Per le occasioni create avremo meritato risultato pieno".

Cos’ha detto ai ragazzi?

“Dopo una partita del genere c’è solo da tirarli su di morale. Sono i primi a essere rammaricati, c’è solo da tirargli su il morale. Sapevamo che potevamo avere difficoltà nel secondo tempo ma con un po’ più di malizia potevamo portare a casa il risultato. Non mi sento però di imputare nulla ai ragazzi”.