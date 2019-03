Parma, D'Aversa pre-Genoa: "Sarà una gara diversa da quella dell'andata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mister Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, parla così in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Genoa. Questo quanto raccolto da ParmaLive.com: "Gli unici indisponibili saranno Antonino Barillà e Leo Stulac, gli altri sono tutti convocati. Antonino ha fatto di tutto per esserci, questa mattina ha provato ma poi abbiamo deciso di non rischiarlo, non avendo fatto neanche un allenamento con la squadra. Per Leo invece ci saranno da aspettare tempi abbastanza lunghi. E' rientrato Ceravolo quindi gli unici indisponibili restano loro due".

Ancora una volta affrontate il Genoa in una situazione di emergenza:

"Sarà una partita differente da quella dell'andata. Anche in quella circostanza mancavano giocatori importanti come Inglese e Gervinho. All'andata è stata evidenziata la forza e la coesione di questo gruppo. Abbiamo sempre tirato fuori il meglio di noi nei momenti di difficoltà, ma questo non deve essere un alibi per noi. Non ce ne siamo mai creati, neanche quando avevamo tanti infortuni, è chiaro che questa squadra ha dovuto spesso far fronte ad assenze importanti e questo valorizza ancor di più il lavoro che stanno facendo questi ragazzi quotidianamente".

Che Genoa si aspetta?

"Il Genoa è una squadra che ha singoli importanti, come Lazovic o Kouame, e viene da sei risultati utili consecutivi. Dovremo essere bravi a lavorare compatti per portare a casa i tre punti. Loro sono un grande gruppo e per questo servirà equilibrio ed il giusto atteggiamento in campo, come quello mostrato ad Empoli. In Toscana abbiamo avuto palle gol sia sul 3 a 2, con Inglese, che sul 3 a 3, con Kucka, frutto di un atteggiamento positivo. Dobbiamo migliorare alcuni errori che abbiamo commesso, perchè avremmo potuto portare a casa il bottino pieno".

Gervinho ha raggiunto i 9 gol, eguagliando il suo record in Serie A:

"Con Gervinho parlo spesso, è riuscito ad eguagliare il suo record di reti grazie al lavoro con i compagni. Sta raccogliendo i frutti del suo lavoro quotidiano, deve essere un esempio per i più giovani".

I tifosi sono sempre stati vicini alla squadra, anche se la vittoria casalinga manca ormai da tanto:

"Domani mi piacerebbe rivedere lo stesso clima che c'era contro la Reggiana in Lega Pro, Vogliamo vincere, è chiaro, ma dobbiamo mantenere un certo equilibrio in campo. Il campionato di Serie A è complicato, non è affatto semplice creare palle gol. Noi dobbiamo essere più attenti nell'uno contro uno, dobbiamo avere più voglia dell'avversario".

Qualche dubbio di formazione se lo porterà fino a domani?

"Matteo Scozzarella potrebbe partire dall'inizio, ma è una decisione che prenderò solo domani prima della gara, in settimana si è allenato quasi sempre con la squadra. Rigoni ha comunque fatto bene nel ruolo di play. In difesa rientrano anche Federico Dimarco, un terzino di spinta con caratteristiche particolari, e Alessandro Bastoni, ma anche in questo caso deciderò solo domani chi schierare dall'inizio".

Inglese non trova la rete da qualche giornata:

"Non si fossilizza sul fatto della rete o meno. Ci ho parlato anche stamane. Deve stare sereno. Ha un problemino fisico con cui convive da tempo, ma non dimentichiamoci che sta facendo un gran campionato. E' dispiaciuto di non aver potuto dare tutto in alcune giornate per via del problema fisico. E' il primo a fare una fase difensiva dispendiosa, così come Gervinho e Biabiany".