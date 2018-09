Parma, D'Aversa: "Prestazione che dà fiducia. Gervinho importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata contro la Juventus, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1: "Indipendentemente dall'avversario uno deve cercare di lavorare su dei principi in cui si crede, i ragazzi hanno bisogno di convinzione ma la prestazione deve farci credere in quello che facciano considerando anche il valore della Juve, la più forte in Italia e una squadra che dirà la sua anche in Europa".

Su Gervinho?

"Gervinho è un giocatore importante, il suo arrivo qui a Parma dipendeva dalle motivazioni, ha iniziato bene, stasera ho rischiato facendolo partire dall'inizio, aveva solo 20 minuti nelle gambe, ma per la gara importante e l'esperienza che ho deciso di farlo scendere in campo dall'inizio. Penso che ha fatto una buona gara ma non è bastata, mi sarebbe piaciuto tenerlo in campo 90 minuti ma avevo paura di perdere per infortunio un giocatore importante per il nostro obiettivo".

La squadra aveva una grande motivazione?

"Mi auguro che l'interpretazione della gara non dipenda dall'avversario ma che diventi la nostra caratteristica per raggiungere l'obiettivo a prescindere dall'avversario".