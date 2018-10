Parma, D'Aversa: "Prima centriamo la salvezza e meglio è"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni Sky, il tecnico gialloblu Roberto D'Aversa ha espresso la propria gioia per il pesante successo ottenuto a Genova: "Mi rende soddisfatto il fatto che malgrado le assenze abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Sono felice per quei ragazzi che hanno giocato meno, tutti hanno fatto una grande partita, anche i subentrati. La classifica? Per quello che si è fatto in campo dalla prima di campionato, penso che i punti siano meritati. Anzi, spesso abbiamo recriminato: penso alle gare con Udinese e Juventus. Quello che dobbiamo fare è non sentirci appagati e continuare a lottare per raggiungere il nostro obiettivo: la salvezza. E' vero, prima lo centriamo e meglio è, ma dovremo essere soddisfatti anche se dovessimo ottenerlo all'ultima di campionato".