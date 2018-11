Parma, D'Aversa: "Primo tempo eccelso, abbiamo concesso poco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha analizzato in conferenza stampa il successo nel derby emiliano contro il Sassuolo: "Devo dire che nel primo tempo abbiamo giocato in maniera eccelsa, anche per le occasioni create. Poi c'è stato un episodio che ci ha fatto innervosire e abbiamo un po' smesso di giocare. Inoltre eravamo di fronte a una squadra con qualità importanti, che ha dato diversi giocatori alla Nazionale. La squadra è stata bravissima a concedere poco, abbiamo inoltre anche avuto l'occasione di chiuderla. Se andiamo ad analizzare tutta la partita, devo fare un applauso a questi ragazzi perché hanno meritato il risultato, sia per il gioco che per le occasioni avute - evidenzia Parmalive.com -. Nella presentazione alla partita, abbiamo ragionato sul fatto che affrontavamo una squadra davanti a noi in classifica, e costruita secondo me per fare un campionato diverso rispetto al nostro. Quindi dovevamo affrontarla in maniera umile, ma nella vita bisogna essere anche ambiziosi. Quello che abbiamo fatto finora lo abbiamo fatto per come interpretiamo le partite, ma soprattutto per come i ragazzi interpretano l'allenamento. In queste due settimane hanno lavorato intensamente, e questa è una grande gratificazione per l'allenatore. Poi il risultato in partita è una conseguenza del lavoro".