© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: "La società ha un progetto molto serio per i prossimi anni e io sono felice di farne parte. Sarà importante affrontare con lo spirito giusto il secondo campionato di A. La salvezza è stata un vero e proprio miracolo, nel 2015 il Parma era nei Dilettanti, quest’anno se l’è giocata alla pari con Cristiano Ronaldo e compagnia: mi pare una crescita pazzesca. Chi ci è mai riuscito? Per la prossima stagione l'obiettivo è lo stesso, mantenere la categoria. Cercheremo di costruire una squadra equilibrata per arrivare al traguardo, ma senza fare follie".