Parma, D'Aversa: "Proveremo a fare risultato a San Siro col Milan"

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, presenta la gara di domani di San Siro contro il Milan. "Arriviamo a questa sfida con tutti a disposizione, tranne Siligardi. Ieri pomeriggio abbiamo effettuato un controllo, ha un problemino, oggi non si è allenato e non farà parte del match, non è convocato. Siamo consapevoli della nostra dimensione, senza ragionare su quello che abbiamo già fatto. Affrontiamo una grande squadra, conosciamo le difficoltà che troveremo. Dovremo giocare con la massima umiltà ma anche ambiziosi nel riuscire a mettere in difficoltà gli avversari e nel provare a far risultato in uno stadio importante con un pubblico numeroso contro una squadra forte".

Sul Milan. "Mi aspetto il 3-4-3 con cui hanno giocato contro la Lazio, visti anche i tanti giocatori indisponibili. In Europa League tanti giocatori sono rimasti a riposo, credo che riproporranno il modulo visto con i biancocelesti"

Sulla formazione. "In difesa Gagliolo l'ho utilizzato maggiormente da centrale, non dimentichiamoci che in B è stato uno dei migliori terzini un anno fa. Rientra Gobbi anche se si è allenato al 100% solo da ieri, allo stesso tempo ho ancora qualche dubbio in tutti i reparti perché chi non sta giocando sta facendo benissimo. Anche in attacco penso a chi mettere tra Biabiany e Ciciretti sono veramente in difficoltà, stanno bene tutti e due. Hanno caratteristiche diverse, dovrò scegliere in base a quello. Mi stanno dimostrando che titolari e riserve non esistono. Dobbiamo esser bravi a capire la nostra dimensione, non a farci influenzare da giudizi esterni. Sappiamo che possiamo essere più sereni vista la posizione di classifica ma non dobbiamo perdere nessuna di quelle caratteristiche, come la forza di squadra, che ci hanno permesso di arrivare fin qua. Sappiamo che il valore dell'avversario è maggiore del nostro ma bisognerà dimostrare tutto sul campo".

Su Iacoponi. "Bisogna decidere la coppia per ogni ruolo, l'ho impostato nel ruolo di terzino avendo diversi altri centrali, perché sulla fascia in A per me può far bene. Ma mi ha sempre dimostrato di essere affidabile in qualsiasi ruolo e sono felice del fatto che sta dimostrando di essere un calciatore di massima serie. Lui come altri. L'importante è continuare a spingere come stanno facendo. Perché se uno pensa di essere diventato bravo allora ci saranno difficoltà. Ma questo è un discorso generico".

Sulla possibilità di pareggiare. "Nel momento in cui si parte con l'idea di portare a casa un punto difficilmente riesci a fare risultato. Affrontiamo il match in maniera umile, compatta, con determinazione, cercando di metterli in difficoltà, perché i valori importanti li abbiamo anche noi. Dobbiamo avere l'ambizione di andare a fare il risultato. Ma non dovremo nemmeno abbassare la guardia pensando che loro siano più deboli causa assenze".

Sul passato rossonero. ""Mi fa molto piacere ritornare in quello stadio, ho passato sei anni al Milan. Ritrovo belle persone, ricordo ancora Gattuso che mi portava in giro a mangiare il pesce. Ho avuto la fortuna di allenarmi con Maldini: oltre a essere un grandissimo giocatore ha sempre dimostrato di essere un grandissimo uomo. La differenza tra giocatori normali e campioni è stata proprio quella. Mi fa piacer ritrovarli".