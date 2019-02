Parma, D'Aversa: "Rammarico, ma abbiamo fatto bene. Il gol? Un errore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa dopo la sconfitta contro l'Inter ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Ci siamo abbassati anche per le qualità della squadra avversaria, l'Inter è ben attrezzata, abbiamo sbagliato troppi appoggi in avanti e non riuscivamo a risalire, il rammarico è più per il primo tempo dove abbiamo avuto due clamorose occasioni ma il gol lo abbiamo subito nel nostro miglior momento del secondo tempo. Peccato per il risultato ma i ragazzi hanno fatto un buona prestazione. Il gol? Abbiamo commesso un errore a centrocampo, non è un questione di modulo di gioco, sono siamo stati bravi a sfruttare la situazione. Non cambia nulla, il nostro obiettivo è la salvezza, dobbiamo essere rammaricati perché abbiamo fatto una buona prestazione contro un grande avversario".